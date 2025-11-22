La llegada de Gabriel Milito a Chivas significó una revolución positiva dentro del equipo, pues el argentino implementó un estilo basado en presión alta, intensidad y participación colectiva en ataque y defensa. El Rebaño encontró rápidamente una identidad clara, dinámica y reconocible, lo que ha sido clave para su gran cierre de torneo.

Gabriel Milito ha dado resultados positivos.

Sin embargo, este nuevo modelo también ha provocado que algunos jugadores reciban más oportunidades que otros. En ese sentido, uno de los más afectados ha sido Gilberto Sepúlveda, quien ha tenido muy poca actividad en comparación con Diego Campillo, José Castillo y Luis Romo, este último incluso reconvertido por Milito a defensa central.

El principal problema para Sepúlveda, de acuerdo con el estilo de Milito, es que el entrenador valora enormemente que los defensores aporten en la creación de juego. Esto implica ser capaces de romper líneas con pases verticales o avanzar conduciendo el balón para empujar al equipo hacia campo rival, cualidades que son fundamentales en la salida desde atrás.

Comparativa entre los centrales de Chivas.

Tal como se aprecia en el gráfico, en el cual tuvimos que evaluar su temporada pasada debido a los pocos minutos que tuvo en esta, los otros tres defensores centrales del Guadalajara presentan mejores métricas en conducción de balón y pases progresivos, además de un mayor impacto en la construcción ofensiva. Esto deja a Sepúlveda en clara desventaja para adaptarse al modelo de Milito, lo que explica por qué ha recibido tan pocas oportunidades en el Apertura 2025.

Gilberto Sepúlveda tendría dos ofertas para salir de Chivas el próximo torneo

Todo indica que Gilberto Sepúlveda no entra en los planes de Gabriel Milito para el próximo torneo. Por ello, la directiva rojiblanca ya escucha propuestas y analiza posibles destinos, siendo Toluca y Xolos los equipos más interesados en hacerse con sus servicios. No obstante, cualquier movimiento ocurrirá hasta que Chivas concluya su participación en el torneo.