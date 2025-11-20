Gilberto Sepúlveda pasó de ser un titular indiscutible en Chivas a convertirse en un jugador con pocos minutos bajo el mando de Gabriel Milito. En el Apertura 2025 apenas disputó nueve partidos y acumuló solo 444 minutos, una situación que ha generado dudas sobre su continuidad en el club para el próximo torneo.

Con este panorama, la directiva de Chivas ya trabaja para encontrarle acomodo. El defensor tiene contrato hasta 2028, por lo que la idea es colocarlo en un club que lo busque a préstamo o, idealmente, mediante una compra definitiva. Sin embargo, dos de las opciones más fuertes parecen haberse caído en los últimos días.

Gabriel Milito no tiene en cuenta al Tiba Sepúlveda.

Se trata de Cruz Azul y Atlético San Luis, equipos que sonaron con fuerza como posibles destinos del Tiba. No obstante, el periodista Alex Ramírez aseguró que ambas opciones están prácticamente descartadas: Cruz Azul no planea reforzar su defensa para el Clausura 2026, mientras que San Luis simplemente no puede cubrir el sueldo actual del jugador.

Los clubes que, según el citado periodista, siguen interesados en Sepúlveda son Toluca y Xolos. Esto deja al central con la posibilidad de unirse a los actuales campeones o emigrar a la frontera, dependiendo de las negociaciones entre directivas y del proyecto deportivo que más le convenza, pues es consciente de que en Chivas tendrá muy poca actividad el próximo semestre.

Chivas quiere liberarse completamente del suelo de Gilberto Sepúlveda

En cualquier caso, si Gilberto Sepúlveda sale a préstamo, Chivas no quiere hacerse cargo de ninguna parte de su sueldo, por lo que el club interesado deberá asumirlo en su totalidad. Si se concreta una venta definitiva, será el propio jugador quien negocie su nuevo salario y condiciones contractuales.