El Guadalajara se alista para llegar de la mejor manera al debut ante Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. Chivas viene de cerrar la pretemporada con una victoria ante Leones Negros por 3-1 en el Jalisco.

En medio de este contexto, la directiva rojiblanca continúa acomodando a jugadores en diferentes equipos. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas en el equipo de Gabriel Milito.

Alan Mozo

Alan Mozo se fue Chivas. (Foto: IMAGO7)

Finalmente Chivas hizo oficial la salida de Alan Mozo tras varias semanas de negociaciones a días del inicio del Clausura 2026. El lateral derecho llegará a Pachuca por un año a préstamo junto a una opción de compra.

Teun Wilke

Teun Wilke sale del Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

Otro de los futbolistas que Chivas busca acomodar es Teun Wilke, quien no entra en planes para Gabriel Milito. En las últimas horas César Merlo dio a conocer que está al caer su salida a préstamo Fortaleza de Colombia.

Francisco Méndez

Francisco Méndez saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Una de las sorpresas que surgió en las últimas horas es que está al caer la salida de Francisco Méndez a Necaxa. El defensor que parecía tener un lugar asegurado en Chivas saldría un año a préstamo al equipo de Aguascalientes.

Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez cada vez más cerca de salir de Chivas.

Otro de los futbolistas que saldría de Chiva en este mercado de pases es sin duda la salida de Érick Gutiérrez. En las últimas horas se dio a conocer que Guti no saldría de la MLS, sino que regresaría a Pachuca.