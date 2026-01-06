Chivas se alista para jugar ante Pachuca por la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto de Gabriel Milito tuvo descanso el lunes tras cerrar su pretemporada con una victoria ante Leones Negros.

En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó que Alan Mozo es su cuarta baja en este mercado de pases, mientras que destapan que Erick Gutiérrez no saldría a la MLS. Por otro lado, Hugo Camberos se gana la confianza del entrenador argentino en este nuevo rol y sale a la luz lesión que tendría Gilberto Sepúlveda.

Alan Mozo es nuevo jugador de Pachuca

Tras varios días de negociaciones, Chivas hizo oficial la baja de Alan Mozo para el Clausura 2026. El defensor llegará a Pachuca, por un año a préstamo más opción de compra, y podría ser tenido en cuenta para jugar el próximo sábado en el Estadio Akron.

¿Erick Gutiérrez llega a Pachuca?

Érick Gutiérrez es uno de los futbolistas que Chivas le busca acomodo en este mercado de pases y se habla de su posible salida a la MLS. Sin embargo, Jon Barbon dio a conocer que Pachuca sería el equipo al que llegaría en este Clausura 2026.

Revelan la lesión que tendría Gilberto Sepúlveda

El domingo Chivas cerro su preparación ante Leones Negros con una victoria por 3-1. La mala noticia llegó de parte de Gilberto Sepúlveda, quien fue reemplazado por Ángel Chávez en el primer tiempo. Ayer José María Garrido reveló en su canal de YouTube que el Tiba se habría lastimado el tobillo y que será difícil verlo ante Pachuca.

Hugo Camberos se gana la confianza de Gabriel Milito

Una de las grandes decisiones que tomó Gabriel Milito fue mantener en el equipo a Hugo Camberos a pesar de las pocas oportunidades que recibió en el Apertura 2025. A su vez, el canterano rojiblanco comenzó a ganarse la confianza del entrenador argentino al adaptarse como carrilero, posición en la que se destaca durante 90 minutos frente a Leones Negros.