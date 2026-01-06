El mercado de fichajes se sigue moviendo a unos días de arrancar el Torneo Clausura 2026. Y es que un equipo de la Liga MX ya levantó la mano por los servicios de Erick Gutiérrez.

De acuerdo con información de Jon Barbon, los Tuzos del Pachuca ya se encuentra en pláticas con la directiva del Club Deportivo Guadalajara y sería préstamo por un año con opción a compra.

“Erick Gutiérrez podría salir de Chivas y convertirse en una opción real para regresar a los Tuzos del Pachuca. Las pláticas están en curso y, de concretarse, el movimiento sería préstamo por un año con opción de compra“, escribió el conunicador en su cuenta de X.

Según la fuente antes mencionada, en los próximos días se podría concretar la operación, aunque de momento se desconoce si la dirigencia del Rebaño Sagrado pagaría parte de su sueldo como lo hará con Alan Mozo, quien este lunes fue presentado como elemento de los Tuzos del Pachuca.

Érick Gutiérrez tiene todo listo para salir de Chivas.

Cabe señalar que durante el pasado fin de semana se habló de un fuerte interés del San Diego FC por los servicios del “Guti” Gutiérrez, pero sin realizar una oferta, así que todo indica que regresará a la Bella Airosa.

¿En qué equipos ha jugado Erick Gutiérrez?