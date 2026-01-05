El Club Deportivo Guadalajara terminó su preparación rumbo al Torneo Clausura 2026 con victoria sobre Leones Negros, asegurando con eso el tercer lugar de la Copa Pacífica, con goles de Ricardo Marín, Sergio Aguayo y Yael Padilla.

La actuaición de Chivas contra Leones Negros fue rendonda, por lo que Gabriel Milito aprovechó para felicitar a sus jugadores con un abrazo al finalizar el encuentro celebrado en la cancha del Estadio Jalisco, aunque esto no fue mostrado en la transmisión.

En el video que compartieron en redes sociales se ve al estratega argentino acercarse a sus futbolistas, entre ellos Armando “Hormiga” González por mencionar algunos, lo que demuestra una gran unió en el vestidor.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado buscará superar lo hecho del Torneo Apertura 2025, donde llegaron a Cuartos de Final y fueron eliminados por Cruz Azul.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara debutará en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron frente a los Tuzos del Pachuca, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será tranmitido por Amazon Prime.