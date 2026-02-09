No hay dudas de que Chivas tuvo un brutal inicio en el Clausura 2026 debido a que es líder e invicto en la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, el Guadalajara se prepara para enfrentar a América y Miguel Herrera señala que el equipo de Gabriel Milito es candidato a pelear por el título.

La estadística, no la opinión, marca que el conjunto rojiblanco se ubica en la cima de la fase regular con 15 puntos de 15 posibles. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán no pudieron con un estilo de juego que los aprieta y hace fallar para que lleguen los goles de Armando González, goleador del equipo de la Perla Tapatía.

En medio de este contexto, Chivas llega como uno de los grandes favoritos a quedarse con el Clásico Nacional ante América. De cara al duelo en el Estadio Akron, Miguel Herrera fue más allá y afirmó que el equipo de Gabriel Milito es un claro candidato a quedarse con el título en este Clausura 2026.

Miguel Herrera se rindió ante las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Creo que sí (es candidato al título). Creo que Milito desde el campeonato pasado ha hecho bien las cosas con Chivas. Él queda eliminado por un tema de un penal fallado y no porque el rival lo haya superado. Hubo una situación de un jugador tuvo la mala suerte de fallar un penal”, expresó el Piojo en ESPN.

Y agregó: “Chivas ha hecho un gran torneo pasado, ha arrancado de una gran manera este torneo. Están fuertes, están sólidos. Los muchachos entienden lo que quiere el técnico quiere dentro de la cancha, la dinámica, la reacción, el responder cuando está bajo en el marcador, el hacer bien las cosas y con ciertos jugadores que están haciendo bien las cosas”.

Miguel Herrera señaló la clave de este inicio de Chivas

En la misma entrevista el exentrenador de América reveló que la clave de este gran inicio de Milito en Chivas es que ordenó el vestidor. “Creo que lo principal que hizo Gabriel, por como ha venido su desarrollo, fue ordenar el vestidor. Simplemente no se veía un compromiso de todos para el mismo lugar. Estaban comprometidos para una cosa, otro para otra cosa y algunos distraídos. Llega Milito y lo primero que hace es poner orden”, cerró.