A medida que se aproxima el inicio de la Copa del Mundo 2026, y con los grupos ya establecidos, comienzan a definirse los lugares donde distintas selecciones nacionales se instalarán para llevar a cabo su preparación durante su paso por México.

Una de ellas es la Selección de Corea del Sur, que comparte grupo con el TRI y se medirán el próximo 18 de junio en el Estadio Akron, la casa del Club Deportivo Guadalajara.

Según el periodista Alex Ramírez, el conjunto asiático tomó la decisión de utilizar las instalaciones de Verde Valle como su centro de entrenamiento y concentración durante su participación en el Mundial de 2026.

¿Cómo es Verde Valle, el lugar donde entrena Chivas?

Cabe mencionar que a lo largo del tiempo, Verde Valle ha sido objeto de diversas mejoras para asegurar que su cancha mantenga condiciones similares a las del Estadio Akron, permitiendo entrenamientos de primer nivel y cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos por la FIFA para la próxima fiesta del futbol.

Destacar que el recinto cuenta con vestidores completamente equipados, áreas administrativas, gimnasio, zonas de recuperación y habitaciones, lo que permite que los futbolistas se mantengan concentrados y con todas las comodidades.