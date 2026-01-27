En la última semana Chivas no solo dio de qué hablar por su invicto en el Clausura 2026, sino que también por los ocho convocados a Selección Mexicana. Con la presencia de ellos el Tri logro quedarse con sus partidos ante Bolivia y Panamá por la mínima diferencia.

Cómo se sabe, que 135 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 en la que México será anfitrión por tercera vez en su historia. Por esta razón en Rebaño Pasión repasamos qué jugadores se encuentran adentro, en duda y fuera de la carrera mundialista.

Adentro

Previo a esta convocatoria se sabía muy bien que Raúl Rangel y Roberto Alvarado tenían ya su boleto comprado para el Mundial 2026. La última semana confirmaron su nivel frente a Panamá y Bolivia, en especial el Tala debido a que se perfila a ser titular ante Sudáfrica el próximo 12 de junio.

Raúl Rangel fue titular en los dos partidos de México. (Foto: IMAGO7)

A ellos dos hay que agregar a Luis Romo quien se metió en la consideración por las opciones que da en el equipo, ya que es un futbolista de buen pie y polifuncional. Al capitán de Chivas hay que sumar a Richard Ledezma quien dio soluciones en la lateral derecha a diferencia de un Jorge Sánchez que sufrió ante Bolivia.

En duda

En la conversación para meterse al mundial Armando González se metió de lleno por lo realizado con Chivas, pero pelea el tercer lugar en la delantera con un Germán Berterame que es debilidad para Javier Aguirre. El actual jugador de Rayados no solo anotó, en fuera de juego, el gol de la victoria ante Bolivia, sino que además es un jugador que puede jugar como media punta o extremo.

Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección Mexica. (Foto: IMAGO7)

Otro que está en duda para formar parte de la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026 es Brian Gutiérrez. Como se sabe, llegó en este mercado de pases al Guadalajara, es titular indiscutido y es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Javier Aguirre confesó en Azteca deportes que es un futbolista que lo sorprendió y que puede jugar como extremo.

Borrados

De los ocho jugadores convocados a la Selección Nacional de México hay dos que pierden en la carrera para llegar a la Copa del Mundo. Bryan González fue probado, pero no terminó de marcar la diferencia esperada ante Panamá, mientras que Jesús Gallardo ratificó su buen momento ante Bolivia.

Bryan González no estará en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

El otro que se despidió de la cita mundialista fue Ángel Sepúlveda que llegó al Guadalajara para tener más minutos y volver a ser tenido en cuenta para la Copa del Mundo 2026. La mala noticia para el Cuate fue que no vio minutos de juego en los dos amistosos con el Tri.