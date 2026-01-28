La Liguilla del Clausura 2026 tendrá una particularidad que puede marcar el destino de varios equipos, pero especialmente el de Chivas. A diferencia de otros torneos, la Fiesta Grande no se jugará con los seleccionados mexicanos convocados al Mundial, ya que Javier Aguirre pretende realizar una concentración larga y sin interrupciones para llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo.

En este contexto, para el Guadalajara será fundamental saber lo antes posible con qué jugadores podrá contar en caso de clasificar a la Liguilla. Mientras que otros clubes recibieron facilidades de la Liga para reforzarse con más extranjeros, el Rebaño Sagrado se mantendrá fiel a su tradición de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, por lo que deberá apoyarse en el plantel ya conformado o incluso en la cantera.

Raúl Rangel tendría su lugar asegurado.

La fecha límite para definir a los mundialistas está mucho más cerca de lo que parece. De acuerdo con el periodista de FoxOne, Rubén Rodríguez, el último gran banco de pruebas de Javier Aguirre será durante los compromisos del mes de febrero. A partir de ahí, para la Fecha FIFA de marzo el Vasco solo convocará a jugadores que ya tenga contemplados para ir al Mundial.

Esto significa que los futbolistas que no sean llamados en marzo tendrán mínimas probabilidades de jugar la Copa del Mundo. En esa Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica, y quienes queden fuera solo podrían ser considerados en caso de una baja por lesión. Por lo tanto, a los jugadores de Chivas les quedan apenas unas semanas para levantar la mano, mientras que Gabriel Milito pronto sabrá con quiénes podrá contar para la Liguilla.

Los jugadores de Chivas que están seguros para el Mundial y los que estarían descartados

De los ocho jugadores de Chivas convocados para los partidos ante Panamá y Bolivia, quienes parecen tener su lugar prácticamente asegurado son Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo. Por su parte, Armando González sigue en plena pelea por ganarse un sitio de último momento. En contraste, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Bryan González aparecen con muy pocas posibilidades de ser llamados por Javier Aguirre para el Mundial 2026.