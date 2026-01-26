El gran momento de Raúl “Tala” Rangel con el Club Deportivo Guadalajara ha elevado su estatus dentro de la Selección Mexicana. Cada vez que ha defendido el arco del TRI, el guardameta de Chivas ha respondido con seguridad lo que lo mantiene plenamente metido en la lucha por la titularidad de cara a la Copa del Mundo.

Hasta ahora, el arquero de 25 años de edad suma 10 apariciones con la Selección Mexicana, logrando mantener el arco en cero en la mitad de esos encuentros, un registro que respalda su consistencia bajo la portería.

Cabe mencionar que el guardameta del Rebaño Sagrado fue titular frente a Panamá y Bolivia, y en ambos compromisos respondió con solvencia al colgar nuevamente el cero en su cabaña.

Raúl Rangel pasa por un gran momento futbolístico.

¿En qué partidos de la Selección Mexicana Raúl Rangel dejó su portería en 0?

•⁠ ⁠Bolivia 0-1 México

•⁠ ⁠⁠Panamá 0-1 México

•⁠ ⁠⁠México 0-0 Uruguay

•⁠ ⁠⁠Internacional de Porto Alegre 0-2 México

•⁠ ⁠⁠México 3-0 Nueva Zelanda

Destacar que ese rendimiento también se ha trasladado a la Liga MX, pues en el actual Torneo Clausura 2026, “Tala” Rangel apenas ha permitido un gol en tres compromisos, el cual fue contra Querétaro, situación que tiene al Club Deportivo Guadalajara como la mejor defensa del campeonato azteca.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo partido de nuestras Chivas en el Torneo Clausura 2026 será este sábado 31 de enero ante Atlético de San Luis, dentro de la Fecha 4, a disputarse en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.