El exjugador mexicano, Carlos Salcido, recordó el sueldo que tenía en sus inicios como profesional, cuando ya era parte de la Selección Mexicana y que no era acorde al gran momento que pasaba en el Club Deportivo Guadalajara.

Durante una entrevista con “Capitán Financiero”, el exjugador de 45 años de edad explicó que tenía un sueldo de un futbolista de Fuerzas Básicas, por lo que esto comenzó a generarle dudas sobre su contrato con Chivas.

“Yo estaba en Selección, yo ya estaba jugando en Primera División y tenía un salario de (fuerzas) básicas, me estaban pagando como 7 mil pesos“, mencionó.

Carlos Salcido confesó que Ricardo Osorio fue quien le abrió los ojos

Carlos Salcido conesó que esta situacion lo llevó a platicar con Ricardo Osorio, quien en ese entonces defendía los colores de Cruz Azul y que pasaba por un proceso similar, así que decidió preguntarle cuánto ganaba.

“Oye pareja, yo veo que más o menos estamos de la edad y ahí vamos. Tú también llevas como un año aquí en Selección.La neta, somos cuates y de aquí no va a salir, ¿cuánto ganas? Fíjate que yo tengo un problemita, estoy en Chivas, pero a mí me están pagando tanto“, señaló.

Carlos Salcido reveló su sueldo en sus inicios en Chivas.

Carlos Salcido recordó que cuando Ricardo Osorio escuchó la cantidad que ganaba en el Club Deportivo Guadalajara no lo podía creer: “¿Neta? Si ya eres seleccionado, a mí me están pagando tanto”.

Posteriormente, Carlos Salcido se comunicó con su representante y le hizo saber su inconformidad y fue a partir de ese momento cuando tuvo un contrato acorde a un futbolista de Primera División y seleccionado.