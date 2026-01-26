Después de los partidos amistoso de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia de cara al Mundial de 2026, la cuenta oficial de la Leagues Cup resaltó en una publicación a dos futbolistas del Club Deportivo Guadalajara.

Los jugadores de Chivas que la Leagues Cup resaltó son Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, quienes antes de llegar al futbol mexicano pasaron por la Major League Soccer (MLS) con el Chicago Fire y New York City, respectivamente.

“Richi y Brian están brillando”, destacó la Leagues Cup en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con dos imágenes de ambos futbolistas portando la camiseta de sus antiguos clubes y la del Rebaño Sagrado, reflejando su impacto inmediato en la Liga MX.

Cabe mencionar que Brian Gutiérrez disputó con la Selección Mexicana 73 minutos, 57 en el compromiso ante Panamá y 16 en el encuentro frente a Bolivia, mientras que Richard Ledezma destacó en el primer juego, pero en el segundo se quedó en la banca.

Señalar que los ocho jugadores convocados por Javier Aguirre para esta gira regresan a Verde Valle este martes 27 de enero para seguir con la preparación para el partido ante Atlético de San Luis.

¿Cuándo es el partido entre Atlético de San Luis y Chivas?

El cotejo entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el sábado 31 de enero, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por ESPN.