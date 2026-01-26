Chivas recibe con los brazos abiertos a los ocho jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana para los partidos ante Bolivia y Panamá. Uno de ellos fue Brian Gutiérrez quien en el aeropuerto de Guadalajara confirmó que su sueño es estar en la próxima Copa del Mundo 2026 con el Tri.

Uno de los jugadores que sorprendió a propios y extraños fue el futbolista del Guadalajara que llegó proveniente de Chicago Fire en este mercado de pases. Es más, previo al partido contra Panamá, el Vasco Aguirre habló del mediocampista rojiblanco. “La posición de Gutiérrez es muy interesante porque lo ponemos de fuera hacia adentro. En Chivas está jugando de doble pivote, en Chicago jugaba de mediapunta y hoy lo ponemos desde fuera de abierto. Este de izquierdo con pierna cambiada. Lo hizo muy bien en los entrenamientos y me sorprendió gratamente”, comentó en diálogos con Azteca Deportes.

Brian Gutiérrez quedó en el radar de la Selección Nacional de México de cara a la Copa del Mundo 2026 por las alternativas que daría. Este lunes llegó a Guadalajara y en el Aeropuerto habló de lo que le dejó esta convocatoria con el Tri.

Brian Gutiérrez afirmó que su sueño es jugar el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“Me sentí muy bien, muy conforme. Una bonita experiencia”, comenzó. Y agregó: “Obviamente (que me sorprendió el llamado). Hay que seguir paso a paso, partido a partido”. Por otro lado, en la pequeña charla con los medios señaló que su sueño es jugar la Copa del Mundo 2026. “Es obviamente un sueño, por eso llegué acá México y por eso estoy vistiendo los colores de Chivas”, expresó.

Richard Ledezma afirmó se ve en el Mundial 2026

Otro de los futbolistas que sorprendió a todo México con su nivel fue Richard Ledezma quien señaló que se ve en el Mundial 2025. “Sí, obviamente que sí”, cerró el futbolista de Chivas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.