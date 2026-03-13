En la previa del duelo entre Chivas de Guadalajara y Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026, hay una anécdota que vuelve a la memoria de manera esporádica. Ocurrió en diciembre de 2022, durante la Copa Sky de pretemporada, cuando el Rebaño goleó 4-0 y tuvo como figura inesperada a Santiago Ormeño, autor de un hat-trick.

Aquella noche marcaba además el inicio de la gestión de Veljko Paunović como entrenador rojiblanco. El equipo tapatío mostró una intensidad que sorprendió desde el arranque y, antes de que se cumpliera la primera media hora, ya había encaminado el partido. Ormeño anotó dos goles en los primeros 25 minutos y el restante fue un autogol, en una ráfaga que dejó a Santos completamente descolocado.

El impacto fue tal que, tras irse al descanso con el marcador 3-0, el técnico lagunero Eduardo Fentanes decidió hacer una reestructuración masiva del equipo. En el entretiempo realizó ocho modificaciones, una señal clara del desconcierto que había provocado el primer tiempo de Chivas y de la necesidad de ajustar piezas en un partido que se había torcido demasiado rápido.

Lo curioso de aquella historia es que el protagonista de la goleada terminó teniendo un paso muy discreto por el Guadalajara. A pesar de aquella actuación explosiva en pretemporada, Ormeño nunca logró consolidarse con la playera rojiblanca y su etapa en el club quedó lejos de lo que aquella noche parecía anticipar: apenas un gol en 14 juegos oficiales.

¿Qué fue de Santiago Ormeño?

Tras su salida de Chivas de Guadalajara, la carrera de Santiago Ormeño no logró recuperar el impulso que alguna vez mostró en la Liga MX. Tras salir del Rebaño, el atacante probó suerte en Juárez y un retorno al Puebla antes de emigrar al QD Hainiu de China, donde apenas jugó dos encuentros. Actualmente se encuentra sin equipo tras rescindir su contrato.