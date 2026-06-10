Chivas no piensa en el Clausura 2026 y en la Copa del Mundo 2026, sino que añora la 13 en el Apertura 2026 y la Concachampions 2027 que los clasifique al Mundial de Clubes. Por esta razón decidió quedarse con Jordan Carrillo.

A horas para que inicie la Copa del Mundo 2026 con México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca, la Liga MX quedó consternada por un nuevo golpe en la mesa de Chivas para el Apertura 2026 ya que tendría casi cerrada la llegada de Jordan Carrillo. Tras varios reportes que señalaban que no llegaría, el Guadalajara decidió ir por el jugador porque dio su mejor torneo con Pumas y que tiene una gambeta que estremece a todas las defensas.

De un momento para otro todas las redacciones del futbol nacional se conmocionaron porque Rodrigo Camacho confirmó que estaba al caer el anuncio de la llegada del futbolista que estaba a préstamo con los Universitarios. Minutos después, y tras una serie de averiguaciones, todo el mundo confirmó que es casi un hecho la llegada del jugador que se formó en la Comarca Lagunera.

La gran pregunta es por qué el Guadalajara decidió ir en este mercado de pases por un jugador que parecía estar lejos por sus problemas extracancha. La respuesta es muy simple: su nivel con Pumas en el Clausura 2026. Fue un jugador que se llevó todas las miradas en la Liguilla para desparramar a cuanto jugador de América tenía enfrente en las Semifinales.

Jordan Carrillo jugará en Chivas. (Foto: IMAGO7)

El otro interrogante que surge es si en la directiva rojiblanca ya tienen en la mesa una oferta por Brian Gutiérrez para ir por este jugador. De momento no hay información al respecto, pero es un hecho que de ser así, la directiva ya se está encargando de una posible baja o busca darle más recursos a Gabriel Milito para el Apertura 2026.

¿Cuánto pagaría Chivas por Jordan Carillo?

Según lo informado por César Merlo, Chivas estaría pagando cinco millones de dólares para quedarse el fichaje de Jordan Carrillo. En el mismo reporte, se señala que sería un contrato por cuatro años y no habría ningún jugador que vaya a llegar a Santos Laguna como parte de pago.