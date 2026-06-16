Chivas ya comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026. En medio del inicio de los trabajos, confirman por qué el Guadalajara no irá por Guillermo Martínez de Pumas.

Chivas se alista de la mejor manera para lograr quedarse con la deseada 13 en el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, surgió el rumor de que el Guadalajara estaría detrás de Guillermo Martínez, pero es un hecho que el Rebaño Sagrado no irá por el futbolista de Pumas.

Se sabe muy bien que este libro de pases será complicado de superar para la directiva del Rebaño Sagrado ya que es un hecho que podría darse la baja de piezas importantes. Diferentes reportes señalan que Brian Gutiérrez, Raúl Rangel y Armando González son jugadores que son seguidos de cerca por clubes de Europa.

En medio de esta gran ola de rumores, surge la información de que el Guadalajara buscaría fichar a Guillermo Martínez para el Apertura 2026. Sin embargo, Jon Barbon detalló en X que no hay ningún movimiento por parte de Chivas para ir a buscar al atacante de Pumas UNAM.

¿Por qué Chivas no iría por Memo Martínez?

El primer motivo por el que Chivas no irá por Memo Martínez se debe a que aún no se dio la salida de Armando González. El segundo se debe a que el Guadalajara cuenta detrás de la Hormiga con Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo, más otros futbolistas que estén en las fuerzas básicas. Por último, es difícil ver a Memo Martínez pueda adaptarse simplemente al engranaje de Gabriel Milito. El atacante de los Universitarios se destaca por luchar dentro del área y pivotar.

¿Qué jugadores fichó Chivas para el Apertura 2026?

Para el Apertura 2026, decidió ir de momento por dos jugadores creativos. Se trata de Kevin Castañeda de Tijuana y Jordan Carrillo de Santos Laguna. El Guadalajara concretó estos fichajes con casi 10 millones de dólares más la ficha de Yael Padilla como parte de pago para Xolos.