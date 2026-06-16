Chivas se alista de la mejor manera para el inicio del Apertura 2026. Mientras se esperan los refuerzos, sale a la luz por qué el Toro Guzmán no llegará al Rebaño Sagrado.

A lo largo de los últimos mercados de pases se habló mucho de la posibilidad de que Chivas vaya en busca de Víctor Guzmán. En las últimas horas volvió a sonar este rumor, pero Jesús Hernández confirmó en su canal de YouTube que el Toro no tiene pensado salir de Rayados de Monterrey porque Matías Almeyda lo convenció para que se quede en la Sultana del Norte.

Desde la llegada de Gabriel Milito al equipo de la Perla Tapatía, se habló mucho de la posibilidad de que Javier Mier y Alejandro Manzo vayan en busca del futbolista de Monterrey. En especial en el libro de pases anterior cuando había ya diferencias con Domenec Torrent, entrenador que se fue por la puerta de atrás de los regios.

Por otro lado, en las últimas horas volvió a surgir el rumor de que Chivas buscaría el fichaje de Víctor Guzmán. Más allá de que daría la sensación que sería un fichaje complicado de concretar, Jesús Hernández reveló en su canal de YouTube que fuentes de la Pandilla de Nuevo León descartaron su salida por culpa de Matías Almeyda.

Víctor Guzmán no llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7)

En su reporte, Chuyón señaló que el Toro habló con el Pelado para saber cuál era su situación en Rayados de Monterrey. Según el conocido insider del Rebaño Sagrado, el defensa se quiere quedar en el nuevo proyecto regiomontano luego de que haya recibido el respaldo del entrenador argentino.

¿Qué jugadores fichó Chivas para el Apertura 2026?

Para el Apertura 2026, decidió ir de momento por dos jugadores creativos. Se trata de Kevin Castañeda de Tijuana y Jordan Carrillo de Santos Laguna. El Guadalajara concretó estos fichajes con casi 10 millones de dólares más la ficha de Yael Padilla como parte de pago para Xolos.