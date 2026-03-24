La baraja de candidatos para dirigir a Rayados de Monterrey sigue creciendo y ahora se sumó una voz que no pasa desapercibida como la del polémico periodista de TUDN, David Faitelson.

A través de su cuenta en X, el analista aseguró que el equipo regiomontano tiene todo un “bufete” de opciones para elegir a su próximo entrenador tras la salida de Domènec Torrent, dejando claro que hay nombres de peso sobre la mesa.

Cabe mencionar que la posible llegada de cualquiera de estos estrategas abriría un nuevo capítulo para “La Pandilla”, que busca recuperar protagonismo y pelear por el campeonato.

¿Qué entrenadores sugirió David Faitelson para Rayados?

Entre los estrategas mencionados por David Faitelson aparecen perfiles de distintas características y estilos, como: Matías Almeyda, Miguel Herrera, Ricardo Ferretti y Martín Anselmi.

Dos de ellos con paso exitoso por Chivas. Uno es Matías Almeyda, quien dejó una huella imborrable en la institución rojiblanca al conquistar la Liga MX, Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, además de imprimir un estilo de juego muy definido.

Por su parte, Ricardo “Tuca” Ferretti también logró levantar un título de Liga MX con el Rebaño Sagrado, consolidándose como uno de los entrenadores más experimentados y respetados del futbol mexicano.