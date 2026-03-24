La Fase Regular del Torneo Clausura 2026 entra en su tramo decisivo, con cinco fechas por disputar, pero de mantenerse la clasificación actual, el Club Deportivo Guadalajara se mediría en los Cuartos de Final al América.

Es importante mencionar que la Liguilla se juega conforme cómo quedaron los equipos en la tabla general, es decir, el primer vs. el octavo, el segundo vs. el séptimo, el tercero vs. el sexto y el cuarto vs. el quinto, por ello es que en estos momentos habría Clásico Nacional.

El Rebaño Sagrado se ubica en la cima de la clasificación con 30 unidades, producto de 10 victorias y dos derrotas, mientras que el conjunto de las Águilas es octavo con 17 puntos, con un balance de cinco triunfos, dos empates y cinco descalabros.

Habría Clásico Nacional en la Liguilla del Clausura 2026.

¿Cómo se jugaría la Liguilla?

En caso de que la tabla general del Torneo Clausura 2026 no sufra cambios en las siguientes fechas, los enfrentamientos de Cuartos de Final quedarían definidos de la siguiente forma:

(1°) Chivas vs América (8°)

(2°) Cruz Azul vs Tigres (7°)

(3°) Toluca vs Atlas (6°)

(4°) Pumas vs Pachuca (5°)

Es claro que la serie más atractiva sería el Clásico Nacional, especialmente por el antecedente más reciente, donde Chivas derrotó por la mínima al cuadro de André Jardine.