Chivas está viviendo uno de los momentos más estables de los últimos años gracias al brillante rendimiento que están demostrando los futbolistas durante este Clausura 2026, lo que los ha catapultado a la cima de la Liga MX; sin embargo, la directiva ya estaría planificando el próximo torneo.

Es por eso que el Director Deportivo del Guadalajara, Javier Mier, ya estaría pensando en futbolistas que podrían encajar en el esquema de Gabriel Milito de cara al próximo semestre, en donde se habría filtrado el nombre del jugador que le interesa al directivo del Rebaño.

El comunicador Jesús Hernández reveló que en el chiverío estarían muy interesados en hacerse de los servicios del mediocampista del Pachuca, Elías Montiel; sin embargo, dejó en claro que aún no hay negociaciones ni nada similar.

“Ya están inventando que Gabriel Milito ya pidió a este, que ya pidió a Denzell García. Gabriel Milito está concentrado en el partido contra el Atlas, después contra Pumas, etcétera. Milito no está pensando en refuerzos, pero eso no significa que la directiva no esté trabajando.

“Javier Mier sí está buscando a Elías Montiel, Chivas quiere a Elías Montiel para el Rebaño (…) No es fácil, Chivas lo tiene en agenda. No estoy diciendo que ya está o que ya ofrecieron. Chivas lo pretende traer en verano. ¿Avanzado? No. ¿Cerrado? Menos”, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

Guadalajara y Pachuca, clubes con excelente relación comercial

Hay que recordar que Tuzos y Chivas han realizado múltiples negociaciones por futbolistas en años recientes, en donde el Rebaño ha obtenido a jugadores importantes como José Castillo o Bryan González, mientras que los tapatíos se han desprendido de elementos como Fernando Beltrán, Luis Puente, Alan Mozo y Víctor Guzmán, quien estaría a préstamo hasta este verano en el conjunto hidalguense.