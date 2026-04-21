La posible salida de Elías Montiel de Pachuca rumbo al Club Deportivo Guadalajara ha generado múltiples especulaciones en los últimos días; sin embargo, desde el interior del equipo hidalguense la postura es clara y contundente.

De acuerdo con el periodista René Tovar, no existe ninguna negociación en curso, descartando por completo cualquier tipo de acercamiento formal entre ambas instituciones.

Uno de los rumores más sonados apuntaba a un posible intercambio que involucraría a Yael Padilla como parte de la operación.

No obstante, dicha versión también fue desmentida, ya que la directiva de los Tuzos no contempla esta opción bajo ninguna circunstancia, manteniendo una postura firme respecto al futuro de futbolista.

Pachuca no quiere vender a Elías Montiel.

¿En cuánto está tasado Elías Montiel en Pachuca?

El periodista Jesús Hernández reveló que, en caso de considerar una salida, Pachucaúnicamente escucharían ofertas que oscilen entre los 10 y 12 millones de dólares.

Cabe mencionar que Elías Montiel tiene contrato vigente hasta 2029, y todo indica que no se moverá dentro del futbol mexicano en el corto plazo.