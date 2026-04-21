Chivas visitará la noche de este miércoles al Necaxa en un partido clave para sus aspiraciones en el cierre del torneo, ya que el Guadalajara sigue peleando tanto el liderato del Clausura 2026 como el primer lugar en la Tabla General de la Temporada. Por ello, Gabriel Milito buscará enviar a la cancha su mejor once disponible, consciente de que cada punto en esta recta final puede marcar diferencia en los objetivos del equipo.

El plantel rojiblanco emprendió el viaje este martes desde Verde Valle rumbo a Aguascalientes, y con ello se confirmó una noticia positiva para el equipo: Richard Ledezma ya está recuperado y forma parte de la convocatoria. Su presencia en la lista abre la posibilidad de que pueda tener minutos en este encuentro tan importante, recuperando así a uno de los jugadores más influyentes por el carril derecho.

Por otro lado, hay dos ausencias que se mantienen dentro del plantel rojiblanco, ya que Ángel Sepúlveda y Omar Govea se quedaron en Guadalajara debido a que continúan con molestias físicas derivadas de sus respectivas lesiones. La decisión del cuerpo técnico es clara: no arriesgar a ninguno de los dos futbolistas para que puedan llegar en óptimas condiciones a la Liguilla, donde se espera que tengan un papel importante.

Con este panorama, todo apunta a que Gabriel Milito repetirá una base muy similar al once que utilizó frente al Puebla, aunque con un ajuste importante en la estructura ofensiva. Roberto Alvarado volvería a su posición habitual, permitiendo que Richard Ledezma retome su lugar por el carril derecho, lo que provocaría que Ricardo Marín sea el principal sacrificado dentro de la alineación inicial.

¿Cuándo volverán Omar Govea y Ángel Sepúlveda a la cancha con Chivas?

Aunque ambas ausencias generan cierta preocupación, las lesiones de Omar Govea y Ángel Sepúlveda no parecen ser de gravedad. El propio Gabriel Milito ha señalado que será necesario esperar un poco más antes de confirmar su regreso, pero todo indica que podrían estar disponibles a más tardar para el inicio de la Liguilla. Incluso, no se descarta que alguno de ellos pueda sumar minutos en el duelo ante Xolos, dependiendo de su evolución en los próximos días.