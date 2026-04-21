Chivas visitará al Necaxa este miércoles en el duelo correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, en un partido que en el papel no luce como el más complicado para el Guadalajara, pero que llega en un momento delicado por los tiempos de recuperación. Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, la principal preocupación dentro del cuerpo técnico es el estado físico de los jugadores, quienes deberán administrar esfuerzos en este cierre de torneo.

Esta situación ha generado dudas entre la afición sobre la posibilidad de que Gabriel Milito realice rotaciones en su alineación para enfrentar a los Rayos, no solo con el objetivo de darle descanso a los futbolistas que tuvieron mayor desgaste ante Puebla, sino también pensando en otorgar minutos a aquellos jugadores que podrían convertirse en titulares durante la Liguilla ante las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana.

Gabriel Milito podrá contar con todos sus jugadores.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Jesús Bernal, lo más probable es que Gabriel Milito mantenga un once inicial muy similar al que utilizó frente al Puebla. El estratega rojiblanco no se ha caracterizado por hacer modificaciones drásticas entre un partido y otro, por lo que no existiría una razón contundente para cambiar la base del equipo justo en un momento clave del campeonato.

Además, el Guadalajara todavía tiene varios objetivos importantes en juego, empezando por asegurar el liderato de la Tabla General, el cual podría definirse incluso antes de la última jornada si se combinan ciertos resultados. A esto se suma la pelea por terminar en la cima de la tabla anual, posición que otorgaría un premio económico de un millón de dólares, por lo que cada punto en este cierre resulta fundamental.

Chivas no se puede confiar de Necaxa, que ha sacado resultados interesantes en casa

Aunque Chivas parte como favorito para el compromiso de este miércoles, el equipo no puede confiarse ante un Necaxa que ha mostrado solidez jugando en casa. Los Rayos acumulan tres partidos consecutivos sin perder en su estadio, incluyendo un empate 1-1 frente a Tigres en la jornada pasada, resultado que demuestra que pueden competir ante rivales de jerarquía y que buscarán hacer valer su localía en este penúltimo duelo del torneo.