Armando González vive el mejor momento de su carrera. El delantero de Chivas no solo logró consolidarse como titular indiscutible del Guadalajara, sino que además se ganó un lugar en la Selección Mexicana que disputará el Mundial 2026. En su primer torneo completo como titular se proclamó Campeón de Goleo y, aunque en el Clausura 2026 no repitió la hazaña, volvió a ser uno de los atacantes más productivos de toda la Liga MX, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del proyecto de Gabriel Milito.

Ese extraordinario rendimiento no pasó desapercibido dentro del futbol mexicano. A tan solo unos días del arranque de la Copa del Mundo, la Liga MX dio a conocer que Armando González fue elegido como el mejor jugador de todo el Clausura 2026, un reconocimiento que para muchos era cuestión de tiempo, considerando que durante varias jornadas fue distinguido como el futbolista más destacado de la semana.

Además, el premio tiene un significado especial porque no fue determinado por un comité de expertos o por estadísticas avanzadas, sino por la afición. La Hormiga fue elegido mediante votación popular, demostrando el enorme respaldo que tiene entre los seguidores del Guadalajara y también entre aficionados de otros equipos del futbol mexicano, quienes reconocieron el impacto que tuvo a lo largo del torneo.

Ahora la gran incógnita pasa por la Selección Mexicana. Habrá que esperar para ver si Javier Aguirre decide darle un papel más importante durante el Mundial 2026, especialmente después de que el delantero rojiblanco no tuviera minutos en el amistoso frente a Serbia. Esta situación reabrió el debate sobre la decisión de convocarlo en plena Liguilla y también sobre las oportunidades que ha recibido Guillermo Martínez dentro del esquema del Vasco.

Armando González apunta a salir de Chivas durante el mercado de verano

Más allá de su presente con la Selección Mexicana, el futuro de Armando González luce sumamente prometedor. La pregunta ya no parece ser si dará el salto al futbol europeo, sino cuándo ocurrirá. Diversos clubes del Viejo Continente han seguido de cerca su evolución durante los últimos meses, pero el Mundial 2026 representa la vitrina perfecta para terminar de convencer a posibles compradores. Por ello, los minutos que pueda recibir durante la Copa del Mundo podrían ser determinantes para definir el siguiente paso de una carrera que parece destinada a llegar al futbol europeo.