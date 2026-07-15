El debut de Chivas en el Apertura 2026 está cada vez más cerca y uno de los temas que más expectativa ha generado entre la afición rojiblanca es la decisión que tomará Gabriel Milito con los futbolistas que estuvieron concentrados con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo. El Guadalajara recibirá este sábado al Toluca en el Estadio Akron y todavía existen varias incógnitas sobre la alineación, especialmente en posiciones donde los seleccionados tendrán una fuerte competencia interna.

Una de las principales dudas está en la portería. Aunque en un principio todo apuntaba a que Óscar Whalley sería el encargado de defender el arco rojiblanco, en las últimas horas Raúl Rangel ha tomado fuerza como posible titular frente a los Diablos Rojos. Esto se debe a que el guardameta tuvo un desgaste físico considerablemente menor durante el Mundial en comparación con otros seleccionados como Roberto Alvarado y Luis Romo, quienes acumularon una mayor carga de minutos con el Tricolor.

Ahora, esa conversación volvió a cobrar fuerza gracias a una publicación de las redes sociales oficiales de Chivas. El club compartió una fotografía de Raúl Rangel durante el entrenamiento de este miércoles en el Estadio Akron, donde el arquero aparece saludando a la afición rojiblanca mientras trabaja junto al resto del plantel. La imagen rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes comenzaron a especular con la posibilidad de verlo desde el silbatazo inicial ante Toluca.

Si bien por ahora todo sigue siendo una especulación, la publicación sí deja un mensaje importante: los seleccionados rojiblancos ya trabajan al parejo de sus compañeros. Esto demuestra que el grupo se encuentra física y futbolísticamente preparado para comenzar el torneo, respaldado por la intensa pretemporada que realizó el equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito y por la rápida reincorporación de los jugadores que participaron con la Selección Mexicana.

Por el momento, la decisión final sigue estando únicamente en manos de Gabriel Milito. La competencia no será sencilla, ya que Óscar Whalley aprovechó muy bien las oportunidades que recibió durante el semestre anterior, disputando seis partidos como titular, manteniendo su portería imbatida en tres de ellos y permitiendo apenas cinco goles. Esos números hacen que la pelea por el puesto esté completamente abierta de cara al debut del Apertura 2026.

Gabriel Milito le da mucha importancia a la pretemporada y eso podría darle ventaja a Óscar Whalley

Más allá del menor desgaste físico de Raúl Rangel, existe un factor que podría inclinar la balanza a favor de Óscar Whalley. Gabriel Milito ha dejado claro desde su llegada que concede una enorme importancia al trabajo realizado durante la pretemporada, ya que considera que ahí se construyen los automatismos y la idea de juego para el resto del semestre. Rangel no pudo participar en esa preparación por su convocatoria con la Selección Mexicana, por lo que habrá que esperar hasta el sábado para conocer cuál será la decisión definitiva del entrenador argentino.