Se confirmó el pendiente que tuvo el entrenador del Guadalajara en el torneo anterior con las fuerzas básicas.

Gabriel Milito realizó una gestión impecable durante el Clausura 2026 al frente de Chivas, en donde impuso récord de puntos, récord de triunfos y récord de invicto en el Estadio Akron; sin embargo, hubo un aspecto en el que el timonel argentino habría “quedado a deber” al frente del Rebaño.

Si bien es cierto de que el Guadalajara es el club que más apostó por los jugadores juveniles y así se demostró en la tabla de menores de la Liga MX, la realidad es que el entrenador argentino se olvidó de debutar nuevos futbolistas con el conjunto tapatío.

Un estudio realizado por el portal Sector Básicas, el cual se caracteriza por estar al pendiente de los juveniles del futbol mexicano, dieron a conocer que hubo 27 primeras oportunidades en el semestre anterior, en donde ninguno fue por parte del chiverío.

La realidad es que aunque Gabriel Milito no debutó a nuevos juveniles en la Primera División, el proyecto dentro del Guadalajara dio pasos firmes, ya que lo que buscó fue la consolidación de elementos de corta edad que se consolidaron como referentes en el conjunto rojiblanco.

¿Cuáles son los juveniles que se consolidaron en Chivas?

JUGADOR EDAD Brian Gutiérrez 22 años Yael Padilla 20 años Hugo Camberos 19 años Santiago Sandoval 18 años Sergio Aguayo 23 años Armando González 23 años

La joya que Cruz Azul le robó a Chivas

En este Clausura 2026 se concretó el debut de Ariel Castro en la Liga MX, futbolista que realizó todo su proceso formativo en el Guadalajara, pero que La Máquina aprovechó para llevárselo en el anterior mercado de fichajes, haciéndolo debutar bajo la tutela de Nicolás Larcamón.