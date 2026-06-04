El mediocampista que brilló en fuerzas básicas y que ahora lo hace en el San Luis, estaría llamando la atención de los directivos del Rebaño.

Un club como Chivas no puede apostarle todas sus fichas a la contratación de un solo jugador, por lo que la directiva rojiblanca estaría tratando de tener muchas alternativas para poder reforzarse de cara al Apertura 2026, en donde en la lista de candidatos aparecería un viejo conocido: Óscar Macías.

El Cabeza ha venido ganándose un lugar dentro de la Liga MX en la escuadra del Atlético de San Luis después de ser despreciado por el Guadalajara durante la estadía de los españoles, en donde poco a poco el mediocampista ha ido presumiendo sus cualidades.

Es por eso que el comunicador Jesús Hernández, destapó que Óscar Macías estaría entre las alternativas para reforzar el medio campo del chiverío, aunque dejó en claro que no está entre las tres primeras opciones, que serían Iván Tona, Denzell García y Elías Montiel.

“En la lista de medios de recuperación que tiene el Guadalajara, hay opción A, B y C. Óscar Macías no es la primera opción, pero sí está ahí.

“Es de esos jugadores hormiguita, jugadores silenciosos, sin los reflectores, pero me parece uno de los jugadores que en las Chivas de Milito puede ayudar muchísimo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué se fue Óscar Macías de Chivas?

El mediocampista de 27 años era una de las promesas de la cantera del Guadalajara, debutando en el Apertura 2017 de la mano de Matías Almeyda. Sin embargo, con la salida del Pelado, miembros de esa generación quedaron en el olvido, en donde Macías fue enviado a la entonces Liga de Ascenso con el Zacatepec, posteriormente se fue al Atlético San Luis.

Regresó al redil para jugar en el Tapatío, en donde fue capitán y campeón; sin embargo, lo dejaron ir como jugador libre en enero del 2024, volviendo con los potosinos.

Fue campeón con el Tapatío en el Clausura 2023 y Campeón de Campeones del 2022-2023 (IMAGO 7)

¿Cuánto cuesta la carta de Óscar Macías en el San Luis?

El canterano del Guadalajara tiene contrato vigente hasta el verano del 2027, por lo que la negociación tendría que llevarse a cabo obligatoriamente con la escuadra potosina; sin embargo, su carta no es tan cara, ya que oscilaría los 900 mil euros, según el portal Transfermarkt.