El Guadalajara se ha enfocado en fichar talento juvenil de otros clubes, por lo que este elemento fue relacionado con el Rebaño, pero ahora el Pelado lo tendría en la mira.

Chivas ha tratado de adelantarse en los mercados de fichajes realizando contrataciones importantes con jugadores jóvenes que apuntan a brillar en el futuro, realizando múltiples adquisiciones de jugadores para terminar de formarlos en sus fuerzas básicas; sin embargo, Matías Almeyda se les adelantó con una joya.

El Pelado regresó oficialmente al futbol mexicano para tomar las riendas de Rayados de Monterrey, en donde el argentino estaría analizando todos los detalles de la institución regiomontana, en donde se encontró con una joya que sonó para ser refuerzo del Guadalajara.

Y es que según el columnista de Mediotiempo, el Bolero, Almeyda quiere darle el voto de confianza a los juveniles de fuerzas básicas, en donde uno de los que más le habría llamado la atención sería el delantero Aldo Patricio de Nigris, hijo del exjugador rojiblanco, Aldo de Nigris.

“Fíjate que Matías llegó a Rayados observando absolutamente todo. No solamente está enfocado en el primer equipo, sino que también ha estado muy pendiente de las Fuerzas Básicas, analizando jugadores, viendo perfiles y revisando qué talento puede integrarse a su proyecto desde el arranque.

“La idea que tiene es llevar a varios jóvenes a la pretemporada para evaluarlos más de cerca y uno de los nombres que más le ha llamado la atención es el de Aldo Patricio de Nigris.

“Almeyda quiere ver de primera mano a los canteranos y darles la oportunidad de competir con el plantel mayor, por lo que no sería raro que algunos de ellos comiencen a ganar protagonismo en las próximas semanas”, se lee en el reporte.

¿Por qué Aldo Patricio de Nigris estuvo en el radar de Chivas?

El juvenil delantero ha brillado en fuerzas básicas de Rayados e inclusive, en Selecciones Inferiores, en donde brilló en el pasado Mundial Sub 17 que se disputó en noviembre del 2025 en Qatar, llamando la atención de muchos clubes, incluyendo al Rebaño.