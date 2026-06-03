El reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que hay una situación en particular por la que el Guadalajara no aprieta para concretar más fichajes.

La directiva de Chivas no quiere perder tiempo y estaría trabajando fuerte en el armado del plantel de cara al próximo Apertura 2026, en donde han comenzado a mencionarse varios nombres como opciones de refuerzos, aunque el club no ha hecho oficial ninguno todavía.

En las semanas recientes de han mencionado jugadores como Denzell García, Iván Tona o Elías Montiel; sin embargo, la institución no ha confirmado nada todavía, aunque versiones extraoficiales señalan que Kevin Castañeda estaría prácticamente amarrado.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que hay un factor que retrasa que el chiverío tome una postura más agresiva en el mercado de fichajes y es que no tienen certeza de cuáles jugadores podrían salir, por lo que no pueden avanzar, aunque es un hecho de que seguirán buscando incorporaciones al plantel.

“Queda esperar en qué otras zonas y cuáles jugadores son los que Chivas podría traer. Es un hecho que siguen analizando alternativas para darle un toquecito más al equipo.

“Es importante considerar, que estas Chivas necesitan tener más certeza sobre qué piezas van a salir y a partir de ahí poder decidir qué contratar“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los jugadores que podrían salir de Chivas para el Apertura 2026?

El Guadalajara podría sufrir varias ausencias en las próximas semanas debido a las posibles bajas que podría registrar el plantel de Gabriel Milito, ya que en la Selección Mexicana tanto Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González llaman la atención en Europa.

Por su parte, otros elementos como Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Érick Gutiérrez, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García serían los elementos que tendrían un pie fuera del redil.