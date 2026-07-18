Chivas hará esta noche su debut oficial en el Apertura 2026, cuando reciba al Toluca en el Estadio Akron. El Guadalajara inicia un semestre lleno de expectativas después del gran nivel mostrado la temporada pasada, por lo que el objetivo es comenzar con el pie derecho y sumar tres puntos que lo coloquen desde el arranque entre los protagonistas de la Liga MX.

Para cuando ruede el balón en el Akron, el Apertura 2026 ya tendrá prácticamente media Jornada 1 disputada. La Liga MX reinició actividades el jueves 16 de julio y, hasta antes del compromiso del Rebaño Sagrado, ya se habrán disputado cinco encuentros, además del Pumas vs Pachuca, por lo que el panorama de la tabla general estará prácticamente definido antes del debut rojiblanco.

Los resultados registrados hasta el momento son los siguientes: Necaxa venció 2-1 al Atlante, Tijuana derrotó 3-1 a Tigres, Cruz Azul superó 2-3 al Atlético San Luis, Atlas hizo lo propio 2-3 frente a León y Puebla sorprendió al imponerse 0-1 a Juárez. Con esos marcadores, el líder provisional del Apertura 2026 es Tijuana, que suma tres puntos y una diferencia de goles de +2, gracias a sus tres anotaciones.

Esto significa que Chivas necesitará un resultado bastante exigente si quiere irse a dormir este sábado como líder del torneo. Al Guadalajara no le bastará con ganar 2-0, ya que aunque igualaría la diferencia de goles de los Xolos, Tijuana mantendría la primera posición por haber marcado más tantos. Por ello, el Rebaño tendría que derrotar al Toluca por marcador de 3-0 o superior para quedarse con la cima de la clasificación desde la primera jornada.

Ser finalista se ha convertido en sinónimo de llñegar a la Final.

Más allá de que dentro del vestidor probablemente no exista una obsesión por terminar la Jornada 1 como líder, sí es una meta que encaja con las aspiraciones del equipo. Chivas quiere superar la histórica cantidad de puntos que consiguió el torneo anterior y mantenerse constantemente en los primeros lugares, especialmente porque en los torneos recientes el líder de la Tabla General ha logrado instalarse en la Final, un objetivo que Gabriel Milito y sus jugadores buscan cumplir a toda costa.

Chivas quiere ahora sí ganar el premio al mejor equipo de la Temporada 2026/2027

Además del liderato del Apertura 2026, el Guadalajara también tiene la mira puesta en la tabla anual. La temporada pasada, Chivas se quedó muy cerca de conquistar el reconocimiento al mejor equipo del año futbolístico, un premio que estuvo acompañado de un incentivo económico de un millón de dólares. Ahora, Gabriel Milito y su plantel quieren dar un paso más y terminar en lo más alto de la clasificación anual, algo que solo será posible manteniendo una gran regularidad durante todo el semestre y obteniendo triunfos frente a los rivales más fuertes de la Liga MX.