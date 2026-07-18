Chivas debutará la noche de este sábado en el Apertura 2026 recibiendo al Toluca, uno de los rivales más complicados de toda la Liga MX. El encuentro será una primera prueba para medir el verdadero potencial del Guadalajara y comenzar a definir las expectativas que puede generar el equipo durante el semestre. Por ello, Gabriel Milito no quiere dejar absolutamente nada al azar y buscará poner sobre la cancha al equipo más competitivo posible.

La principal incógnita durante toda la semana estuvo en los cinco seleccionados nacionales de Chivas. Todos ellos llegan con un ritmo de preparación diferente al resto del plantel, ya que mientras sus compañeros realizaron la pretemporada en Isla de Navidad, ellos disputaron la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Sin embargo, los cinco jugadores están convocados contra los Diablos Rojos.

No obstante, el Guadalajara sí tendrá que enfrentar este importante partido con varias bajas, empezando por Sebastián Liceaga, Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes están concentrados con la Selección Mexicana Sub-20 que participará en el Pre-Mundial de la Categoría. A ellos se suma Efraín Álvarez, quien continúa en su etapa de rehabilitación tras haber sido operado de un varicocele. Con ello, el Rebaño Sagrado tendría cinco bajas para esta noche.

Del lado Escarlata, Paulinho estaría descartado para el partido de esta noche tras haber sufrido un desgarre en la pantorrilla en el partido de pretemporada contra el Atlante, situación que, aunque no le impide jugar, haría que el cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed decida no arriesgarlo, contemplando que en pocas semanas habrá que disputar también Leagues Cup. Además, los atacantes Edgar Iván López y Pável Pérez tampoco se encuentran al 100% físicamente, por lo que permanecen en duda.

Por último, la otra gran duda del Toluca es Antonio Mohamed: el estratega argentino anunció desde hace varios días que va a asistir a la Final del Mundial entre España y Argentina, situación que complicaría su asistencia esta noche ante el Guadalajara. Si bien por el momento su ausencia no está confirmada, no sería una sorpresa que el Turco no esté en el banquillo del Estadio Akron.

La línea defensiva de Chivas que iniciaría ante Toluca es la misma que terminó el torneo pasado

La única zona del campo en la que todo parece estar prácticamente definido es la defensa. Diversos reportes señalan que Gabriel Milito mantendrá la misma estructura con la que cerró el Clausura 2026, apostando por Diego Campillo como líbero, José Castillo por el sector izquierdo y Daniel Aguirre por la derecha. A ellos se sumarían Bryan González y Richard Ledezma como carrileros por izquierda y derecha, respectivamente, manteniendo una base que ya demostró un gran funcionamiento en la recta final del torneo anterior.