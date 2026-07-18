Dos de las principales promesas surgidas de Verde Valle se perderán el estreno rojiblanco en el campeonato debido a sus compromisos internacionales con el Tri juvenil.

Chivas inicia este sábado su participación en el Apertura 2026 cuando reciba a Toluca en el Estadio Akron por la Jornada 1 de la Liga MX. Después de varias semanas marcadas por el Mundial 2026, una pretemporada de preparación bajo las órdenes de Gabriel Milito, algunos movimientos en la plantilla y la llegada de refuerzos como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, el Rebaño finalmente volverá a la actividad oficial con la ilusión de mejorar lo realizado en el semestre anterior, cuando terminó segundo en la fase regular y alcanzó las semifinales.

Sin embargo, entre los nombres ausentes de la convocatoria destacan dos que seguramente llamarán la atención de los aficionados: Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Ambos futbolistas son considerados dos de las principales joyas de la cantera rojiblanca y muchos seguidores esperaban verlos al menos entre las opciones para enfrentar a los Diablos Rojos, especialmente por la incertidumbre de si estarán o no los seleccionados nacionales.

Camberos y Sandoval no estarán en la Jornada 1 del Apertura 2026 (Imago7)

Ninguno de los dos juveniles estará disponible para el debut rojiblanco porque actualmente forman parte de la Selección Mexicana Sub-20 que disputará el Premundial de la categoría que también otorga boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ambos elementos realizaron la pretemporada con Chivas pero ahora se encuentran afectados a estos compromisos con el Tri juvenil.

La ausencia de Sandoval resulta particularmente relevante por el protagonismo que tuvo durante la pasada Liguilla. El atacante aprovechó las oportunidades que recibió y dejó una actuación para el recuerdo al marcar un doblete frente a Tigres, convirtiéndose en una de las revelaciones del cierre de temporada. Camberos, por su parte, no ha tenido tantos minutos en el ciclo de Milito y apunta a ganarse su lugar en este semestre.

La situación también afecta a otros elementos de la cantera de Chivas que han trabajado con el primer equipo, como el portero Sebastián Liceaga y el mediocampista Samir Inda, quienes también integran la convocatoria de México Sub-20 y no podrán ser elegibles para Milito, que los vio muy de cerca en los trabajos de pretemporada y cuenta con ellos.

Imagen generada con IA Chat GPT.

¿Juegan los seleccionados nacionales de Chivas ante Toluca?

Por otra parte, también existe expectativa por los futbolistas que estuvieron con México en el Mundial 2026. Tala Rangel, Armando González, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto Alvarado ya reportaron con el club, aunque la intención del cuerpo técnico sería administrar cuidadosamente sus cargas físicas tras el desgaste acumulado durante la Copa del Mundo. De hecho, Tala Rangel y Brian Gutiérrez apuntan a ocupar un lugar en el banco de suplentes, mientras que los otros seleccionados podrían no tener actividad en esta primera jornada.