En el Guadalajara tomaron la decisión de prescindir de él pese a que cuenta con contrato vigente, pero no sería del agrado de Gabriel Milito.

Gabriel Milito es un entrenador implacable al momento de la toma de decisiones en el armado del plantel de Chivas, por lo que el argentino no se toca el corazón al momento de prescindir de algún futbolista que considere que no es necesario en el plantel, en donde ahora fue turno del canterano Eduardo García.

Para sorpresa de millones de aficionados, el Guadalajara decidió registrar en el primer equipo a Leonardo Sepúlveda, pese a que el defensor ha sido tratado de acomodar en otro club desde hace varios mercados e inclusive, ni siquiera hizo pretemporada con el equipo de Liga MX, por lo que reportó con el Tapatío.

Es por eso que sorprendió que la directiva del Rebaño y el cuerpo técnico decidiera el ni siquiera registrar al Dragón García con el primer equipo, ni como tercer portero, por lo que se decidió impulsar a Sebastián Liceaga para que se convirtiera en el hombre de respaldo detrás de Raúl Rangel y Óscar Whalley.

Chivas ya trató de deshacerse del Dragón García

El guardameta que es bicampeón en la Liga de Expansión con el Tapatío, no logró convencer a Gabriel Milito desde que llegó el argentino al banquillo rojiblanco para el Apertura 2026, por lo que en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, el Guadalajara le buscó acomodo y estuvo a punto de mandarlo a préstamo al Mazatlán, pero el acuerdo se cayó de último minuto.

Debido a que no era contemplado, el cuerpo técnico prefirió mandarlo al Tapatío, en donde jugó algunos partidos, por lo que inclusive en la Liguilla, tras la partida del Tala Rangel rumbo a la Selección Mexicana, el Dragón no fue ascendido nuevamente al primer equipo, sino que impulsaron a Sebastián Liceaga, quien ahora es el tercer arquero del primer equipo.

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¿Cuántos minutos ha jugado el Dragón García en Liga MX?

Eduardo García solamente ha visto actividad en dos partidos de Liga MX resguardando la portería de Chivas, debutando en el Clausura 2025 tras una lesión de Raúl Rangel y una lesión de Óscar Whalley, por lo que el entonces entrenador del Rebaño, Óscar García Junyent lo debutó contra el Necaxa, en donde los tapatíos cayeron por marcador de 3-2.

Posteriormente, en ese mismo torneo, el Tala Rangel fue suspendido por una expulsión, por lo que el Dragón volvió a ser requerido, pero ahora por Gerardo Espinoza contra el Puebla, en donde ahora el Rebaño ganó por marcador de 1-0. Después, el cancerbero no volvió a aparecer.

¿Hasta cuándo tiene contrato el Dragón García con Chivas?

El 14 de agosto del 2025, la directiva de Chivas decidió blindar a las joyas de su cantera con una renovación de varios elementos de fuerzas básicas como Hugo Camberos, Teun Wilke, Miguel Gómez, Yael Padilla y Eduardo García, por lo que tiene contrato vigente con la escuadra tapatía. Según el portal Transfermrkt, su contrato con el Rebaño concluirá hasta el 30 de junio del 2028.