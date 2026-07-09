Chivas continúa con sus trabajos de pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026. En medio de este contexto, Eduardo García vive un pésimo momento con el Guadalajara.

Uno de los futbolistas que todo Chivas sabe muy bien que no entra en planes para Gabriel Milito es, sin duda, Eduardo García, portero que hizo toda su formación en Verde Valle. Mientras todo el Rebaño Sagrado espera que se anuncie su salida, el Dragón se entrena con Tapatío y de momento no consigue equipo. ¿Qué sucede?

El Guadalajara logró, después de muchos años, tener certezas bajo los tres palos. En la era de Ricardo Peláez y hasta la llegada de Fernando Gago a la dirección técnica, el conjunto rojiblanco alternó en su portería con tres nombres que no daban seguridad: Raúl Gudiño, Miguel Jiménez y Antonio Rodríguez.

Actualmente Chivas tiene la certeza de que en la portería no solo tiene presente, sino también futuro debido a que cuenta con Raúl Rangel, Óscar Whalley, Sebastián Liceaga, Ángel Romero y Axel Leyva. En medio de este enorme contexto, Eduardo García vive un momento muy triste debido a que atraviesa una incertidumbre que no se declara, pero que se puede palpar a la vista.

Dragón García no sale de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras un año en la dirección técnica, es un hecho que a Gabriel Milito no le gusta el Dragón y todo indicaría que se debe a que no tiene el mismo juego de pies que el Tala o Whalley. Lo sorpresivo es qué sucedió para que directamente el portero de 23 años haya sido cepillado para que en la actualidad entrene junto al Tapatío de Pepe Meléndez.

Eduardo García no consigue club en México

Una de las sorpresivas decisiones de la directiva a finales del 2025 fue que decidieron renovar el contrato de Eduardo García. Sin embargo, no sólo no fue tenido en cuenta por Gabriel Milito en el futuro inmediato de Chivas, sino que además no fue buscado por ningún club tanto de la Liga MX como de la Liga de Expansión MX. Se habló de la posibilidad de que pudiera salir a Mazatlán o a Atlante, pero de momento se encuentra en los Cabritos.

Eduardo García y su enorme momento en el Mundial Sub-17

Uno de los grandes momentos que llevó a varios a pensar que pintaba como promesa de Chivas fue en el Mundial Sub-17 del 2019. En Brasil, Eduardo García vio minutos y ante Países Bajos fue clave con atajadas en la tanda de penales.