Gilberto Sepúlveda se fue de Chivas por la puerta de atrás y afirmó que era necesario para tener más minutos. A su vez, señaló que se va agradecido del Guadalajara y que el entrenador y la directiva fueron claros con él.

Uno de los jugadores que no entraba en los planes de Gabriel Milito para el Apertura 2026 era sin duda Gilberto Sepúlveda, quien se va a convertir en jugador de FC Juárez. Antes de tomar el avión rumbo a la frontera, el Tiba mantuvo diálogos con la prensa, ante la cual señaló que era necesaria su salida para volver a tener continuidad.

El Rebaño Sagrado decidió realizar una fuerte depuración de su equipo para el siguiente torneo con el objetivo de bajar la masa salarial. Por esta razón, se fueron en silencio Alan Pulido, Érick Gutiérrez y Yael Padilla.

Uno de los futbolistas que se esperaba que saliera en las próximas horas es, sin duda, Gilberto Sepúlveda, quien no se había movido de Guadalajara porque no había llegado a un acuerdo con FC Juárez. Finalmente, Tiba se fue hoy de la Perla Tapatía y declaró que era necesario irse para volver a tener minutos.

Gilberto Sepúlveda se va de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Es un reto importante, creo que estoy muy motivado. Era necesario. Era el momento de salir y tomar ese reto de crecer. Es ahora el momento y muy necesario”, declaró el defensa formado en Verde Valle. Y agregó: “Fue un año complicado, uno como jugador vive y lo estimula. Uno busca demostrar buenas condiciones y las capacidades que uno tiene. Voy en busca de eso”.

Gilberto Sepúlveda agradeció a Chivas

A pesar de comenzar un nuevo reto en FC Juárez, Gilberto Sepúlveda se mostró agradecido con el Guadalajara. “Con Chivas estaré eternamente agradecido. Fue mi casa durante trece años. Es el club que me vio crecer, que me dio la oportunidad de cumplir un sueño como profesional”, comentó el Tiba en el aeropuerto.

Por otro lado, mientras muchos pensaban que se iba mal del Rebaño Sagrado, el defensa señaló que se va muy bien. “Al final fue todo con mucha claridad. Creo que es importante mencionarlo. Las cosas se dieron de buena manera tanto del cuerpo técnico, directiva y mía. Hubo demasiada claridad ante cualquier situación que se pudo presentar este año y sobre todo para la salida”, cerró.