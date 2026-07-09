El presidente del Guadalajara habría registrado una transformación en su comportamiento de la institución rojiblanca, la cual tendría muy contentos a los futbolistas.

Amaury Vergara asumió el liderazgo de Chivas desde el verano del 2019 debido a los problemas de salud que presentaba su padre, Jorge Vergara, en donde poco a poco el hijo del empresario ha ido aprendiendo y asumiendo mayor protagonismo en lo que acontece en el Rebaño Sagrado.

El comunicador César Huerta, destapó que desde que se concretó la salida de la directiva española y se le dio el voto de confianza a Alejandro Manzo y Javier Mier, el presidente del Guadalajara habría cambiado radicalmente su comportamiento dentro de la institución, convirtiéndose en una persona mucho más involucrada en lo que acontece en el club, situación que tendría contentos a los futbolistas.

“Han notado a lo largo de los últimos torneos, exactamente desde la salida de los españoles, Amaury Vergara ha comenzado a involucrarse mucho más con el equipo. A estar más presente, a ser más observador, a interesarse más en las necesidades del equipo, a preguntar más ¿Qué te falta? ¿Cómo te sientes? Para tomarles en cuenta.

“Me estaban platicando que el plantel está muy contento con este nuevo Amaury que se involucra más y se muestra más humano con ellos“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero ha invertido Amaury Vergara desde la salida de los españoles?

El presidente del Guadalajara estaría tan involucrado que ya estaría abriendo la cartera de forma recurrente en búsqueda del ansiado título de Liga MX, por lo que desde la llegada de Javier Mier y Alejandro Manzo, la directiva del chiverío habría gastado cerca de 34.5 millones de dólares en refuerzos.

¿Por qué está invirtiendo tanto dinero Amaury Vergara?

Diversos reportes de periodistas que cubren el día a día de Chivas aseguran que el presidente rojiblanco desea conseguir cuanto antes el título de Liga MX, además de ganar la Concachampions debido a que quiere seguir impulsando a la escuadra rojiblanca en el extranjero en un Mundial de Clubes.