El canterano del Guadalajara ha padecido en búsqueda de la consolidación, pero recibiría una nueva oportunidad en las próximas semanas.

El impulso al talento de los jóvenes ha ocasionado que Chivas sea visto como el mejor semillero de futbolistas de toda la Liga MX, debido al constante surgimiento de jugadores de calidad que terminan invadiendo el futbol mexicano, en donde una de sus máximas promesas no pudo consolidarse como rojiblanco: Luis Puente.

El delantero apuntaba a ser el referente a la ofensiva del Guadalajara; sin embargo, Fernando Hierro decidió darle salida debido a las constantes lesiones que sufrió y que le impidieron tener regularidad en la recta final de su proceso de formación, marchándose al Pachuca, en donde inclusive debutó en Liga MX.

Sin embargo, tampoco logró brillar con los Tuzos, quienes lo mandaron al Atlante a la Liga de Expansión para el Clausura 2026, en donde se convirtió en el mejor artillero de los Potros de Hierro, los cuales vuelven a Primera División para este Apertura 2026.

Es por eso, que el canterano del Guadalajara recibirá una nueva oportunidad de mostrarse y de consolidarse como un centro delantero de nivel de primer nivel, en donde todo dependerá de ganarse la confianza de su nuevo entrenador, Miguel Herrera.

¿Qué detuvo el proceso formativo de Luis Puente en Chivas?

Pese a su innegable talento como centro delantero, Luis Puente vivió momentos muy difíciles en las fuerzas básicas del Guadalajara, debido a que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior.

Sin embargo, cuando estuvo a punto de reaparecer, recayó, por lo que se perdió más de dos años como futbolista, por lo que le costó trabajo el poder recuperar su mejor versión futbolística, lo que no logró en el Tapatío, por lo que fue enviado al Pachuca.

Luis Puente anotó un gol con el primer equipo de Chivas

Pese a que nunca pudo debutar en un partido oficial, Veljko Paunovic decidió observarlo y utilizarlo en la pretemporada previa al Clausura 2023, en donde le dio minutos en algunos amistosos, logrando anotar un gol en la Copa Sky.

En aquel partido contra el Mazatlán, el Rebaño no podía abrir el cerrojo defensivo de los cañoneros, en donde tras un desborde del Conejo Brizuela, sacó un disparo que fue desviado por el delantero, mandando la redonda al fondo de las redes de manera peculiar.