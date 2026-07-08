La directiva del Guadalajara tiene clara su postura sobre los jugadores que cedió a México para la Copa del Mundo, en donde ya habría escenarios para cada uno.

Chivas se ha convertido en uno de los equipos más poderosos de la Liga MX, por lo que sus jugadores siguen destacando, convirtiéndose en la base de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026, en donde la buena actuación de Raúl Rangel tendría nerviosos a los directivos rojiblancos.

Aunque Amaury Vergara y su equipo sabía que existía el riesgo de que sus futbolistas llamaran la atención en el extranjero, la realidad es que el portero surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara sería el que más temor les genera que pueda marcharse en este mercado de fichajes.

El reportero de As México, César Huerta reveló que el plan de los dirigentes del chiverío es mantener a todo el plantel para este Apertura 2026, en donde tratarían de convencerlos de quedarse en el redil, aunque cada situación es diferente.

“La directiva estaba sin ninguna oferta antes de empezar el Mundial, pero estaba con la atención puesta en que si llegaba alguna posibilidad habría que estudiarla y ver cómo trataban de convencer a los muchachos de que se queden. No quieren que se vaya nadie. La directiva pretende que se queden todos. Saben que con plantel completo, si no se va nadie, Chivas está para campeón“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Sin embargo, el insider del Guadalajara explicó el panorama de cada uno de los futbolistas que participaron en la Copa del Mundo 2026, en donde algunos tendrían más posibilidades de ser objeto de deseo en algunos clubes del Viejo Continente.

Brian Gutiérrez y Armando González

“Brian Gutiérrez y Armando González, con lo poquito que jugaron en el Mundial (…) De modo que ya no son tan visibles para Europa en general. Siguen siendo visibles para equipos que les han seguido la pista”.

Brian Gutiérrez y Armando González con México (IMAGO 7)

Luis Romo

“Luis Romo tuvo una buena participación (…) En Chivas no hay mucho temor de que pueda llegar Europa por él, el temor sería que llegara la propia Liga MX. Preguntaba con gente de Guadalajara y me dicen que no tienen ninguna intención de negociarlo en el mercado nacional.

“La única alternativa para que Luis Romo pudiera salir tendría que ver con el deseo del futbolista de emigrar, pero Luis Romo está muy a gusto aquí. No tendría intención de salir”, explicó el comunicador.

Luis Romo anotó el gol del triunfo contra Corea del Sur (GETTY IMAGES)

Roberto Alvarado

“Piojo Alvarado sí tuvo un gran Mundial y sí llamó la atención en el mercado global, no solo por sus tres asistencias (…) Hasta hoy, no existe una sola oferta en la mesa de las Chivas. El interés más notorio, por la prensa, es el de Flamengo de Brasil.”

Roberto Alvarado dio 3 asistencias en el Mundial (GETTY IMAGES)

Raúl Rangel

“Hace una semana, lo que más preocupaba al Guadalajara era el tema del Piojo, pero hoy los siento más preocupados por el tema del Tala Rangel. Hay consciencia de que ha llamado la atención de varios visores que trabajan para clubes importantes de Europa.

“Guadalajara está en alerta y en espera de que si llega algo por el Tala, se sentarían a platicarlo con él para saber cuál es su deseo y procurar es que si su deseo sea Europa, se le pueda convencer de que el deseo aguante un poquito más, quieren retenerlo aquí”.

Tala Rangel mantuvo el arco en cero en 4 partidos del Mundial (GETTY IMAGES)

¿Cuánto cuesta la carta de cada futbolista de Chivas tras la Copa del Mundo 2026?