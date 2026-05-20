Tras su brillante actuación en la Liguilla con el Guadalajara, ya empezarían a aparecerle "novias" al portero mexico-español dentro de la Liga MX.

Chivas ha demostrado tener buen ojo en la elección de refuerzos desde hace algunos semestres, contratando futbolistas que sí marcan una diferencia en el plantel para hacerlo cada vez más poderoso, por lo que ahora los reflectores están puestos en el portero Óscar Whalley.

Después de la brillante actuación que tuvo el cancerbero en el arco del Guadalajara durante la Liguilla del Clausura 2026, han comenzado a circular rumores sobre el interés del club Atlante en hacerse de los servicios del mexico-español.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, explicó que la información surgió del portal Soy Futbol, en donde aseguran que los Potros de Hierro estarían buscando a Whalley, con quien se complicaría su traspaso por las altas pretensiones que tendría el chiverío por un traspaso.

Sin embargo, el comunicador dejó en claro desconocer detalles sobre dicho rumor, aunque sí aseguró que vislumbra muy complicado que pueda avanzar una eventual negociación, desechando el rumor de forma casi inmediata.

“Siguen los rumores en torno al Guadalajara y uno que llama la atención que ha surgido en las últimas horas es el tema de Óscar Whalley, que por alguna razón lo han comenzado a vincular con el equipo del Atlante.

“No lo sé. Entiendo que Óscar Whalley tuvo una muy buena actuación en la Liguilla, pero me sorprende que se comience a poner su nombre para el Atlante. No dudo de que lo puedan tener en su baraja de opciones y no sé si quisiera arriesgarse a hacer un movimiento porque hay un factor y es Raúl Rangel.

“Si el Tala la revienta en el Mundial y se va. ¿Qué preferirías, defender la portería de Chivas o del Atlante? Es otro de los rumores que han empezado a surgir, pero ya de ahí a que pase algo, sinceramente no lo veo tan viable“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto cuesta la carta de Óscar Whalley?

Hay que recordar que el cancerbero renovó su contrato con el Guadalajara hasta el verano del 2027; sin embargo, la falta de actividad en los años recientes han ocasionado que su valor oscile los 325 mil euros, una cifra accesible en el mercado según el portal especializado Transfermarkt.