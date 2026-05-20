Chivas ya se despidió del Clausura 2026 y el mercado de pases ya se escucha en los pasillos del Rebaño Sagrado. Una de las primeras confirmaciones que surgen son en relación al futuro de Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias.

Chivas ingresó en un periodo vacacional hasta el lunes 15 de junio luego de haber quedado eliminado de la Liguilla a manos de Cruz Azul. En medio de este contexto el mercado de pases ya golpea la puerta de la directiva del Guadalajara ya que Gabriel Milito había dejado claro que si llegan ofertas por Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda las escuchen porque él no los tendría en cuenta.

No hay dudas de que hay una serie de jugadores que estuvieron en la consideración del cuerpo técnico para el Clausura 2026, pero vieron pocos minutos. Hugo Camberos y Yael Padilla son claras alternativas para el argentino, mientras que en el caso de Micky y Tiba solo vieron acción en escasos momentos de la fase regular como en el futbol mexicano.

Es un hecho que habrá movimiento en el mercado de pases debido a que hay futbolistas que en la temporada 2025-2026 pasaron de ser opciones claras en el primer equipo a ser relevadas a cuarta o quinta opción en las Chivas de Gabriel Milito. Tales son los casos de Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, quienes desde hace largo tiempo se ha rumoreado que buscarían salir en el próximo libro de pases.

Gilberto Sepúlveda podría salir de Chivas junto a Miguel Tapias. (Foto: IMAGO7)

72 horas después de la eliminación ante Cruz Azul por la Liguilla, César Huerta dio a conocer que el entrenador argentino no sentenció a los centrales, pero no tiene problemas en dejarlos ir si llegan ofertas. “Me platicaban que en esta reunión entre directiva y cuerpo técnico no es que se haya dejado una lista de sentenciados. No hubo una petición expresa por parte del director técnico para despedir a nadie del club. No es que haya dicho y sentenciado a alguno de los futbolistas, pero hay la apertura del cuerpo técnico y de la directiva de que si aparece una oferta en el camino por cualquiera de estos dos se puede escuchar las ofertas, se puede, si le conviene a todo mundo, aprobar su salida y comenzar la planeación ya sea de traer un refuerzo o simplemente quedarse con lo que viene de regreso del Guadalajara (Luis Rey y Diego Ochoa)”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

¿Por qué Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias no entrarían en planes Chivas?

A pesar de que no serían cepillados como sucedió con Eduardo García y Érick Gutiérrez, es un hecho que Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias son la séptima y octava opción teniendo en cuenta que los titulares serían Luis Romo, José Castillo y Daniel Aguirre, mientras que detrás de ellos los primeros suplentes serían Diego Campillo, Bryan Gómez y Miguel Gómez. A su vez, en Tapatío se encuentra Ángel Chávez y en las próximas semanas el Rebaño Sagrado volverá a contar con Diego Ochoa y Luis Rey.