La directiva del Club Deportivo Guadalajara ya trabajaría en reforzar una posición clave rumbo al próximo torneo.

El Club Deportivo Guadalajara ya tendría definida la posición que buscaría reforzar como prioridad de cara al Torneo Apertura 2026. Se trata de la delantera, esto ante la posible salida de Armando González al futbol europeo luego del gran año que firmó con Chivas y el interés que ha despertado en varios equipos del Viejo Continente.

El atacante mexicano se encuentra actualmente concentrado con la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026, vitrina que podría ser clave para concretar su salto al balomíé europeo.

Y es que diversos visores de escuadras del extranjero seguirán de cerca su desempeño durante la justa mundialista, por lo que en el Rebaño Sagrado ya comienzan a contemplar un escenario sin una de sus principales figuras ofensivas.

En caso de concretarse la salida de la “Hormiga” González, el Club Deportivo Guadalajara únicamente se quedaría con Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Sergio Aguayo como opciones en ataque.

Armando González podría marcharse al Viejo Continente.

Sin embargo, dentro del entorno rojiblanco consideran que ninguno de ellos tiene el peso futbolístico ni el impacto que logró tener Armando González en el último año.

Por ello, la directiva de Chivas encabezada por Javier Mier ya analizaría alternativas en el mercado para incorporar a un delantero de jerarquía que pueda cubrir una posible baja sensible en la ofensiva.

La intención sería encontrar a un atacante con experiencia, capacidad goleadora y que pueda adaptarse rápidamente al esquema de Gabriel Milito para mantener al Rebaño Sagrado como protagonista en el Torneo Apertura 2026.

¿Cuánto dinero dejaría Armando González en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Armando González ronda los 15 millones de euros, cifra que equivale a poco más de 303 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, cantidad que Chivas podría tomar como referencia para negociar una posible venta al futbol europeo.