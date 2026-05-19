El futuro del jugador en Chivas estaría ligado a su desempeño con la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.

La posible salida de Armando González comienza a tomar fuerza dentro del Club Deportivo Guadalajarade cara al Torneo Apertura 2026. Y es que el delantero, quien actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo 2026, habría despertado el interés de varios equipos del futbol europeo gracias al gran nivel que mostró durante el último año con Chivas.

De acuerdo con distintos reportes, escuadras del Viejo Continente aprovecharían el escaparate del Mundial para analizar más a detalle al futbolista de 23 años , por lo que una oferta formal podría llegar el próximo mes.

Cabe recordar que el último encuentro que disputó con el Rebaño Sagrado fue en la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 frente a Necaxa. Desde entonces, la “Hormiga” se integró a la concentración del TRI.

Señalar que en Verde Valle son conscientes de que la Copa del Mundo representa una vitrina inmejorable para varios futbolistas mexicanos y Armando González no sería la excepción.

Armando González podría salir de Chivas en verano

¿Cuál es el valor de Armando González en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Armando González es de 15 millones de euros, equivalente a poco más de 303 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que esto podría pedir Chivas por sus servicios.