En redes sociales, aficionados de Club Deportivo Guadalajara han mostrado su respaldo al fichaje de Jordan Carrillo.

La eliminación de Club Deportivo Guadalajara en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 a manos de Cruz Azul ya provocó que la afición rojiblanca comience a pensar en refuerzos para el próximo semestre.

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en redes sociales es el de Jordan Carrillo, futbolista que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la presente Liguilla con Pumas.

El joven atacante ha llamado la atención por su desequilibrio y capacidad ofensiva, especialmente en la Semifinal de Vuelta frente a Pachuca, donde marcó un auténtico golazo que terminó siendo clave para el conjunto auriazul.

Sus actuaciones no han pasado desapercibidas y varios aficionados del Rebaño Sagrado consideran que podría ser un futbolista ideal para reforzar la ofensiva del equipo de Gabriel Milito.

¿Cuánto le costaría a Chivas el fichaje de Jordan Carrillo?

El fichaje de Jordan Carrillo no sería nada sencillo para Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor del futbolista ronda actualmente los 3 millones de euros, aunque dicha cifra podría aumentar considerablemente debido al gran momento futbolístico que atraviesa.

Además, dentro del futbol mexicano existe a Chivas suelen venderle más caros a los jugadores, situación que complicaría aún más cualquier negociación. A esto se suma que Jordan Carrillo pertenece a Santos Laguna, pero se encuentra cedido a préstamo con Pumas por un año y sin opción de compra.