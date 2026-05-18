Tras la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul en las semifinales, en Guadalajara ya empezó a instalarse el tema del próximo torneo. La afición rojiblanca no tarda en mirar el mercado cuando el equipo se queda a las puertas de la final, y en ese clima apareció el nombre de Jordan Carrillo como uno de los futbolistas que más entusiasman por su creatividad y su peso ofensivo en el Clausura 2026 de la Liga MX.

El deseo de algunos aficionados no es nuevo ni injustificado, sino que nace de una antigua declaración de Jordan Carrillo que ahora vuelve a tomar fuerza ne redes sociales. En la antesala a la final del Clausura 2023 entre Chivas y Tigres, el futbolista contó que “de morro le iba a las Chivas” y que incluso llegó a hacer visorías en el Guadalajara.

Aquella confesión se suma ahora a su buen presente con los Pumas de la UNAM, donde realiza una gran campaña, a tal punto de haber marcado el gol de tiro libre que le sirvió a su equipo para derrotar a Pachuca y meterse en la gran final del certamen ante Cruz Azul. En este Clausura 2026, Carrillo suma 1321 minutos disputados con un saldo de seis goles, tres asistencias y una valoración promedio de 7,16 según el sitio especializado Transfermarkt.

La situación contractual de Jordan Carrillo entre Pumas y Santos Laguna

Otro punto clave también está en su situación contractual. Jordan Carrillo está a préstamo en Pumas por un año y sin opción de compra, por lo que los derechos del futbolista siguen perteneciendo a Santos Laguna. Eso deja al club lagunero con la última palabra sobre su futuro: si decide venderlo, lo hará al mejor postor, y ahí se abre una puja en la que Pumas buscará retenerlo, pero en la que también Chivas podría meterse si realmente quiere ir por él.

En ese escenario, la historia combina tres elementos muy potentes: un futbolista que alguna vez dijo sentirse identificado con Chivas, una afición que ya lo imagina con la rojiblanca y un mercado que todavía no inició. Según Transfermarkt, Carrillo tiene un valor estimado de tres millones de dólares, por lo que ese podría ser el monto aproximado que debería pagar el Rebaño por su ficha.