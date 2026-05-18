La inminente llegada de Matías Almeyda a Rayados de Monterrey provocó una fuerte repercusión entre la afición del Club Deportivo Guadalajara, especialmente por una vieja declaración del argentino sobre la posibilidad de volver a dirigir en la Liga MX. En redes sociales, muchos interpretan el movimiento como una “traición” al Rebaño, aunque la realidad es que Almeyda nunca aseguró de manera tajante que sólo entrenaría a Chivas en México.

La frase que hoy vuelve a circular corresponde a una entrevista concedida en 2020, cuando el Pelado fue consultado sobre si dirigiría a otro club mexicano. Su respuesta fue: “Creo que no”, aunque inmediatamente matizó la situación y dejó abierta la puerta a otros escenarios. “Después habrá que ver si no trabajás, si no te llaman; yo había encontrado un lugar ahí”, explicó en referencia a su vínculo con el Rebaño.

Es decir, Almeyda sí dejó en claro el cariño y la identificación que construyó con Chivas durante su exitoso ciclo entre 2015 y 2018, pero nunca realizó una promesa absoluta de no volver a dirigir a otro equipo de la Liga MX. Incluso, en distintas entrevistas posteriores, volvió a remarcar que el club rojiblanco había significado algo especial en su carrera, aunque entendiendo también que el futbol y las circunstancias cambian con el tiempo.

Otro de los fragmentos más recordados de aquellas charlas fue cuando habló específicamente sobre Club América. Ahí sí fue mucho más contundente al decir que “nunca dirigiría al América”, en una entrevista retomada por distintos medios mexicanos debido a la rivalidad histórica con Chivas. Sin embargo, ahora es a Rayados al club que dirigirá y no al eterno rival.

Matías Almeyda viene de ser despedido en Sevilla

Hoy el contexto es completamente distinto al de aquel momento cuando Almeyda concedió dicha entrevista. El estratega argentino viene de cerrar recientemente su etapa en Sevilla, y mientras Chivas atraviesa un buen proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito, Rayados avanzó rápidamente para convertirlo en el líder de su reestructuración rumbo al Apertura 2026. Por eso, más allá de la reacción emocional de muchos aficionados o de fanáticos rivales, la llegada del argentino a Monterrey parece responder mucho más a un nuevo momento profesional en su carrera que a una ruptura del vínculo que construyó en Guadalajara.