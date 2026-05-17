Chivas se despidió de la Liguilla del Clausura 2026 con una dura derrota ante Cruz Azul. Consumada la eliminación del Rebaño Sagrado, Óscar Whalley dejó un mensaje en redes sociales.

Chivas no pudo marcar la diferencia ante Cruz Azul y se despidió de la Liguilla luego de haber perdido por 2-1. Uno de los futbolistas destacados del Rebaño Sagrado que se destacó con su actuación fue sin duda Óscar Whalley, quien en redes sociales dejó un mensaje a la afición para agradecer el apoyo y el orgullo de pertenecer al Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que una de los grandes interrogantes que había en el Guadalajara en relación al portero mexicoespañol. Especialmente por lo que había demostrado contra Tigres en su debut oficial en una Fiesta Grande luego de ser culpable en el gol de Angulo.

Ayer ante Cruz Azul, Óscar Whalley se ganó a la afición de Chivas al demostrar por qué es el portero ideal para reemplazar a Raúl Rangel. En más de una ocasión el guardameta ahogó los goles de Ebere, Palavecino y Rotondi, por lo que desde las gradas se escuchaba el grito y apoyo de los chivahermanos.

Óscar Whalley dejó mensaje en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

A menos de 24 horas de la eliminación ante la Máquina Cementera, el arquero dejó un mensaje en redes sociales. “¡Me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia, muchas gracias por alentarnos hasta el final! ¡Lo dimos todo por el club, volveremos más fuertes!”, escribió el futbolista rojiblanco en Instagram. A su vez, recibió mensajes de apoyo de Isaác Brizuela y Jesús Orozco Chiquete. “Te quiero hermano”, expresó Diego Campillo.

Óscar Whalley se retiró llorando del campo de juego

Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue cómo el guardameta rompió en llanto tras el silbatazo final y no paraba de llorar en el campo de juego. Diego Campillo se acercó, lo aplaudió y levantó a un jugador que con un puñado de apariciones se destacó de la mejor manera para dejar claro que si se va el Tala él debe ser el nuevo portero rojiblanco.