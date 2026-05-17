El presidente de Cruz Azul destacó el esfuerzo y la competitividad de Chivas después del partido disputado en el Estadio Jalisco.

La eliminación deChivas en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 dejó todo tipo de reacciones, y una de las que más llamó la atención fue la del presidente de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez.

A través de sus redes sociales, el ingeniero felicitó al plantel de La Máquina y agradeció el respaldo de la afición durante la eliminatoria: “¡Felicidades, muchachos! Gracias a nuestra querida afición y a la gran #FamiliaCruzAzul. ¡Vamos juntos por el siguiente paso!”.

Sin embargo, el mensaje no quedó únicamente en la celebración por la clasificación. El presidente de Cruz Azul también dedicó unas palabras para reconocer el esfuerzo del Club Deportivo Guadalajara y el nivel mostrado durante la serie: “Todo mi reconocimiento al plantel, cuerpo técnico y directiva de Chivas. Fue una semifinal espectacular”, señaló.

Cabe mencionar que las palabras de Víctor Manuel Velázquez fueron bien recibidas por parte de varios aficionados en redes sociales, ya que la serie estuvo llena de intensidad, tanto en el encuentro de Ida como el de Vuelta.

¿Qué viene para Chivas luego de perder frente a Cruz Azul?

Tras quedar eliminado del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara romperá filas y otorgará algunos días de descanso a su plantel antes de arrancar la pretemporada rumbo al próximo semestre.