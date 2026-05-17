Chivas no pudo ante Cruz Azul y se despidió del Clausura 2026. Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue cómo rompió en llanto Óscar Whalley.

Pasan las horas y la tristeza en el Guadalajara no para debido a que se hizo un gran torneo, pero no alcanzó para superar a un Cruz Azul que fue un merecido ganador. En medio de este contexto desolador no para de surgir videos de momentos que Amazon Prime no registró en su transmisión. Uno de ellos es el de Óscar Whalley quien rompió en llanto luego de que se diera el silbatazo final de César Ramos.

El dolor en la nación rojiblanca es grande porque la ilusión era inmensa y los argumentos no faltaban para que se pensara de esa manera. El estilo de juego y el coraje de siempre pensar en la portería rival con noble armas para ir en busca de la 13. A esta situación se le sumaba una dosis de épica porque el conjunto rojiblanco tenía cinco bajas por la Selección Mexicana.

Uno de los futbolistas que tuvo su oportunidad ante la baja de Raúl Rangel y que fue figura es sin duda Óscar Whalley. El mexicoespañol mantuvo la diferencia deportiva hasta el minuto 20 cuando llegó el gol de Agustín Palavecino.

Óscar Whalley lloró tras la eliminación de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue cómo el guardameta rompió en llanto tras el silbatazo final y no paraba de llorar en el campo de juego. Diego Campillo se acercó, lo aplaudió y levantó a un jugador que con un puñado de apariciones se destacó de la mejor manera para dejar claro que si se va el Tala él debe ser el nuevo portero rojiblanco.

El mensaje de Ricardo Marín a la afición de Chivas

En redes sociales, Ricardo Marín fue el primero en romper el silencio con un mensaje para la afición de Chivas. “Duele terminar así, porque la ilusión que teníamos era enorme. Queríamos darle una alegría a toda la gente que estuvo con nosotros en cada paso del torneo. Pero incluso en los momentos difíciles, este escudo se siente más fuerte. Hoy me voy triste por no haber conseguido lo que soñábamos, pero también más orgulloso que nunca de pertenecer a esta institución y de representar a una afición que nunca deja de creer”, escribió 4K en Instagram.

Y agregó: “Gracias por llenar estadios, por alentar hasta el último minuto y por hacernos sentir acompañados en todo momento. Estoy convencido de que lo que todos queremos va a llegar. Y cuando llegue, va a valer cada esfuerzo, cada golpe y cada momento difícil vivido en el camino”.