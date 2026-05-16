Chivas enfrenta a Cruz Azul en la vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito cuenta con una importante ventaja que logró en la ida en el Estadio Azteca.
Liga MX
EN VIVO Chivas vs. Cruz Azul: Gabriel Milito confirmó los convocados para la vuelta por la Semifinal
Chivas y Cruz Azul se enfrentan por la vuelta de la Semifinal del Clausura 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido desde el Estadio Jalisco.
LA POSIBLE ALINEACIÓN DE CHIVAS
Óscar Whalley, Richard Ledezma, José Castillo, Diego campillo, Bryan González, Santiago Sandoval, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.
LOS CONVOCADOS DE CHIVAS
- Porteros: Óscar Whalley y Sebastián Liceaga
- Defensas: Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Miguel Gómez, Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Leonardo Jiménez y Bryan González.
- Mediocampistas: Fernando González, Omar Govea, Jonathan Pérez, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Efraín Álvarez, Yael Padilla, Samir Inda y Hugo mata.
- Atacante: Ángel Sepúlveda, Sergio Aguayo y Ricardo Marín.
MILITO CONFIRMÓ EL REGRESO DE DANI AGUIRRE
Gabriel Milito confirmó que tendrá en cuenta a Daniel Aguirre para la vuelta entre Chivas y Cruz Azul.
BIENVENIDOS A CHIVAS VS. CRUZ AZUL
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a la vuelta por la Semifinal entre el Guadalajara y Cruz Azul. Desde el Estadio Jalisco les traeremos todo lo que suceda con la serie que tiene paralizada a más de 40 millones de aficionados. ¡Muchas gracias!
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