BIENVENIDOS A CHIVAS VS. CRUZ AZUL

Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a la vuelta por la Semifinal entre el Guadalajara y Cruz Azul. Desde el Estadio Jalisco les traeremos todo lo que suceda con la serie que tiene paralizada a más de 40 millones de aficionados. ¡Muchas gracias!